日銀の田村直樹審議委員は25日、神戸市で講演し、今後の政策金利の目安とされる景気を熱しも冷ましもしない中立金利の水準について「2％前後の領域にあるのではないか」との見解を示した。日銀の政策金利は現在1.0％程度だが、利上げの余地がまだ大きいことを示唆した。田村委員は物価上昇が想定を上回るリスクが高まっていると強調。今後の金利引き上げについては私見とした上で「数カ月に1度のペースで0.25％ずつ利上げして