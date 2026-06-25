午前7時30分、青森県で、最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。若干の海面変動があるかもしれませんが、津波被害の心配はありません。気象庁によりますと、午前7時30分、青森県で最大震度6強を観測する地震がありました。震源は岩手県沖で、震源の深さは44キロ、地震の規模を示すマグニチュードは暫定値で7.2となっています。最大震度は6強で、青森県の階上町。震度6弱を青森県・八戸市で観測しています。また、震度5