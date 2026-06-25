NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月24日、ブログを更新。最近「ボケボケしている」と明かしました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「ボケボケ」をユーモア交え告白 「刺激が少ないのは脳には良くないのは分かっているので刺激を求めています」【ニャンちゅう】「気圧のせいなのか年齢のせいなのかこの