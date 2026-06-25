立憲民主党の全議員懇談会であいさつする水岡代表＝25日午前、国会立憲民主党は25日、中道改革連合、公明両党との3党合流を巡り国会内で全議員懇談会を開き、中道から設置要請があった合流に関する協議体に参加する方針を確認した。慎重意見も出たものの、水岡俊一代表は「合流ありきではない。丁寧に進めていきたい」と表明した。水岡氏ら執行部が協議体について説明し、出席議員が議論。3党協議に関し「われわれの理念や思い