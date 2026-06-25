◇ア・リーグブルージェイズ1−3アストロズ（2026年6月24日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が24日（日本時間25日）、本拠地でのアストロズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、4打数無安打2三振に終わった。チームも1-3で敗れ2連敗。借金2となった。岡本は前日同戦でメジャー移籍後初の3安打で3打点2四球、5出塁。勢いに乗ってこの日に臨んだが、勢いは続かなかった。1-3の9回1死一塁でも空振り三振。本拠地