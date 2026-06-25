俳優の高嶋政伸が２５日、フジテレビ系「ノンストップ！」で幼少期に刑事と一緒に暮らしていた驚きのエピソードを披露した。高嶋の父は、昭和の大スターの高島忠夫さん。母は宝塚の寿美花代さんという華麗なる一家。そのため「結構多かった。高島忠夫、出てこい！って刃渡り２０センチぐらいの包丁を持ってきたりとか」と脅迫などの被害に遭うこともあったという。そんな中「誘拐予告がきて。お前の息子を誘拐するって」と誘