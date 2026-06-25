青森県内では各地で臨時休校の措置が取られた。階上町教育委員会によると、町内では２５日、町立小学校３校と中学校２校を休校にした。八戸市教委は市立小中学校計６５校を休校とした。いずれも地震発生時に登校済みか登校中だった児童・生徒は一時的に学校にとどめさせ、保護者に引き渡す対応を取った。このほか南部町、三戸町、東北町の小中学校計１０校、県立高校と特別支援学校計１３校が休校となった。震度５強を観測し