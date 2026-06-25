「ランサムウェア犯罪グループの資金源を壊滅」――欧州警察機構（ユーロポール）は現地時間の6月11日、公式Webサイトに英文でこう銘打ったプレスリリースをアップ（公開）した。内容は日本の警察庁の協力を得て、総額3億3600万ユーロ（日本円で約622億円）に上る犯罪収益の資金洗浄（マネーロンダリング）に関与したロシア国籍とウクライナ国籍の男2人を逮捕したというもの。2人はビットコインに代表される暗号資産（仮想通貨）取