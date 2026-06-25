【新興国通貨】ドル人民元は6.80台後半推移＝中国人民元 ドル全面高傾向を受けたドル高元安の流れが広がり、昨日は海外市場で6.8129元を付けた。今朝は6.8050割れと少し下げて始まったものの、すぐに6.80台後半に戻している。 対円でも元売りが優勢で昨日は23.733を付けた。その後23.76台まで反発。 USDCNY 6.8071CNYJPY23.755