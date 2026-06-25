東京時間10:53現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝21152.00（-568.00-2.62%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3999.60（-9.20-0.23%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で大きく下げた金先は時間外でもマイナス圏。東京金はNY金先の下げが重石