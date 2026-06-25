東京時間10:53現在 ＮＹ原油先物AUG 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝69.25（-1.09-1.55%） イラン紛争後の上昇分を打ち消すなど、売りが優勢。米国とイランは30日に協議再開の報道