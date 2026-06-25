USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.567.087.297.50 1MO7.435.966.906.57 3MO8.186.037.326.92 6MO8.506.077.567.16 9MO8.636.167.727.32 1YR8.786.467.997.49 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.179.337.98 1MO6.988.097.10 3MO7.748.487.36 6MO8.218.797