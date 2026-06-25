政策がネックか春ドラマが最終盤に入った。事前に高視聴率を予想する声が多かったものの、数字が伸び悩んだドラマもある。疑問符の付いたドラマも。フジテレビ系「銀河の一票」（月曜午後10時）など3作品を考えてみたい。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真をみる】「えっ、意外！」黒木華と“大の仲良し”の「有名女優」とは？29日に最終回を迎える「銀河の一票」は良く出来たドラマだと思う。