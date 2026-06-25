業界内から「NHKの絶対的エース」と言われてきた和久田麻由子アナ（37）が退局したのにつづき、「クローズアップ現代」MCの桑子真帆アナ（39）、「サタデーウオッチ9」メインキャスターの林田理沙アナ（36）が、相次いで産休することになり、担当番組を離れることになった。人気アナが続けて姿を消す事態に「NHKは大激震！」などと報じるメディアもある。だが、NHKを出入りするプロダクション関係者からは「周囲が騒ぐほどの深刻