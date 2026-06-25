物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は6月2日に亡くなったガッツ石松さんを取り上げる。＊＊＊「見返してやる」1974年、ガッツ石松（本名・鈴木有二）さんは、ボクシングのライト級で日本人初の世界王者に輝いた。ボクシング界を長年取材しているジャーナリストで、ガッツさんとの交友も続いていた前田衷（まこと）さんは言う。「会場は東京の日大講