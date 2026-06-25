【第2話1】 6月25日 公開 第2話1を読む 【拡大画像へ】 講談社は、原田重光氏と小林拓己氏によるマンガ「イジメとカエルとママと復讐」の第2話をヤンマガWebで公開した。 第2話1では病院で診察を受ける真。穂山家からの追求は美由紀のとりなしで避けられたものの、真はその夜、和也からの呼び出しを受ける。 「イジメとカエルとママと復讐」を読む