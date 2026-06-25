【週刊少年チャンピオン 2026年30号】 6月25日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年30号」を6月25日に発売した。価格は400円。 今号の表紙と巻頭グラビアには、沢口愛華さんが登場。ブルーのチューブトップや、大人びたワンピース水着姿を披露する。また、限定QUOカードプレゼント企画も実施される