【第30話】 6月25日 公開 第30話「月の味」を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月25日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」第30話「月の味」をヤンマガWebにて無料公開した。 第30話では、酔っぱらった米沢の姉に2人が絡まれる。その後、米沢は保知矢さんを駅まで送るが、その夜は月が出ていて……。 「保知矢さんはあまりある」のページ