日本和装ホールディングスが大幅続伸している。２４日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を４４万株（自己株式を除く発行済み株数の４．８５％）、または１億２０００万円としており、取得期間は８月１日から１２月３１日まで。資本政策の一環として、株主還元水準及び資本効率の向上が目的という。 出所：MINKABU PRESS