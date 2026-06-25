瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雨が降っています。昼過ぎ以降も雨雲がかかるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山で23度、津山で22度、高松で24度の予想です。24日よりも2度前後気温が高くなるでしょう。 26日も前線や湿った空気の影響で雨が降り、雷を伴い激しく降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で21度、津山で20度でしょう。日中の最高気温