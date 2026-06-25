午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１６１、値下がり銘柄数は３４３、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に電気機器、ガラス・土石、金属製品、食料など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、卸売など。 出所：MINKABU PRESS