開催：2026.6.25 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 1 - 3 [アストロズ] MLBの試合が25日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアストロズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。 1回表、4番 イサク・パレデス 3球目を打ってレフトへのタイ