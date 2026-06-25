お笑いコンビ「ペナルティ」のヒデ（55）が25日までに自身のインスタグラムを更新。「尊敬する後輩」との外出ツショットを披露した。「尊敬する後輩のお1人です」とつづり、ものまねタレントのやしろ優とのショットをアップした。「サンド＆キスマイの気になるマンをご覧頂きありがとうございました」と記した。「#やしろ優」「#芸人」「#お笑い」「#ものまね」「#ペナルティヒデ」と添えた。