24日（水）午後8時50分頃、上益城郡御船町の店舗駐車場で、自転車に乗車した男が下半身を露出する公然わいせつ事案が発生しました。 男の特徴は、〇20歳代〇上衣紺色雨合羽〇下衣灰色半ズボン〇白色ヘルメット装着です。 警察〇防犯ブザーを携帯し、すぐに使えるように準備しておく〇不審者を見たら、すぐ逃げて、安全な場所で110番するといった防犯対策を呼び掛けています。