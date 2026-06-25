政府の地震調査委員会は25日、青森県で最大震度6強を観測した地震を受けて、臨時会合を同日午後6時から開くと発表した。地震活動の状況や、今後の評価について議論する見通し。気象庁によると、青森県階上町で震度6強の揺れを観測。調査委は大きな地震や活発な地震活動があった際に臨時会合を開く。