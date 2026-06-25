サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会は２４日（日本時間２５日）、１次リーグが行われ、Ｂ組のボスニア・ヘルツェゴビナはカタールに勝利した。ボスニア・ヘルツェゴビナ３―１カタールボスニア・ヘルツェゴビナが今大会初勝利。２９分にアライベゴビッチが先制点を挙げ、８０分にはゴール前の混戦からマフミッチが決めて試合を決めた。カタールは前半に１点を返したが、後半はエースのアフィフが好機で決められず、１