6月22日までに更新されたYouTubeチャンネル『街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜』に、人気アイドルとして一時代を築いた元「シブがき隊」のメンバー・布川敏和（60）が出演。人気の陰で経験した“壮絶半生”を明かし、衝撃が広がっている。「布川さんは’91年11月につちやかおりさん（61）と結婚し、1男2女をもうけました。2人は芸能界きっての“おしどり夫婦”とも呼ばれたものの、’14年6月に離婚を発表。ですが現在も交流は