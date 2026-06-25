オランダを公式訪問された天皇皇后両陛下。17日は国王夫妻主催の晩餐会に出席され、18日は平和宮で、天皇陛下が雅子さまの父・小和田恆さんの肖像画をご覧になった。19日はプリンセス・マキシマ小児がんセンターをご訪問。同所で国王夫妻とお別れのチークキスを交わされたのち、アムステルダムの森公園にて桜を植樹された。過密な日程の中、両国は歴史的な絆を確かめ合い、温かい交流を通じて親善関係をさらに深めた。