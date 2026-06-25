親交の深いオランダを公式訪問された天皇陛下と雅子さま。’06年の夏のご静養、’13年の国王の即位式以来、13年ぶりのご訪問となった。6月13日（現地時間）にオランダに到着され、王室の別荘、ヘット・アウデ・ロー城に3日間のご滞在。14日には、国王夫妻と4人でW杯の日本対オランダ戦をテレビで観戦された。首都アムステルダムに入られると17日には歓迎式典に臨まれ、戦没者記念碑にご供花を。夜には国王夫妻主催の晩餐会に出席さ