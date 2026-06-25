唐田えりかと霜降り明星・せいやがダブル主演した続編『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）の最終話（第12話）が、6月24日（水）に放送され、終幕した。もちろん本作は、武田鉄矢と浅野温子がダブル主演して、最高視聴率36.7％を記録した1991年の大ヒット恋愛ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編。本稿では、前作『101回目〜』の大ファンである筆者が、『102回目〜』の「よかったところ」と「悪かったところ」を率直にあ