音楽伝記映画として歴史的なヒットを記録している映画『Michael／マイケル』。日本でも6月12日に公開されるやいなや、驚異的な勢いで観客動員を伸ばしており、公開から10日で興行収入27億円を突破。はやくも今年公開の実写映画のトップに躍り出る勢いだ。そんな大ヒットの立役者として注目を集めているのが、主演を務めたジャファー・ジャクソン（29）だろう。何より驚かされるのは、そのマイケルの“再現度”だ。ジャファーは、言