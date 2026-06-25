6月23日、フリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が自身のYouTubeチャンネルを更新。サッカーの試合などで見られる日本人サポーターの応援スタイルについて言及したところ、その発言が物議を醸している。古舘は「サッカーFIFAワールドカップ2026 北中米大会」において、日本人サポーターが顔に日の丸を描く“フェイスペイント応援”について、「国旗損壊罪（日本国国章損壊罪）じゃないの？」と皮肉交じりに指摘。さらに、「あんな