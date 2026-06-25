群馬県高崎市で凶行が起きたのは、6月24日の午前3時ごろだった。「駐車場で『知り合いの女性と知人の男性がもめている』という110番がありました。警察が駆けつけたところ、高崎市に住む28歳の女性・吉田千夏さんが血まみれの状態で倒れていました。その後、死亡が確認されました。近くには血のついた刃物が落ちていて、刺殺された可能性が高そうです」（社会部記者）“知人の男性”もその後に死亡した。「現場からは吉田さん名義