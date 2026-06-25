現在、公開中のマイケル・ジャクソンの人生を描いた伝記映画『Michael／マイケル』が世界中で大きな話題を呼んでいる。マイケルといえば、1987年の「BADツアー」で一緒に来日した愛猿のチンパンジー「バブルス君」を思い出す人も多いのではないだろうか。あれから約39年。なんと、バブルス君が今も元気に暮らしているというのだ――。6月2日に放送された『マツコの知らない世界』（TBS系）の「マイケル・ジャクソン深掘りSP」では