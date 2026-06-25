昨年末に結婚相談所へ登録したことでも話題を呼んだ“ある俳優”が6月23日に自身のXを更新。映像制作会社代表の男性と結婚したことを発表した。その俳優とは映画『カメラを止めるな！』への出演で知られる、しゅはまはるみ（51）だ。しゅはまといえば2025年10月、『ダマってられない女たち シーズン2』（ABEMA）に出演。同番組ではしゅはまの“本気の婚活”に密着しており、辛口指導で知られるカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸