「移民国家対決」を制したのはスイスだった。【もっと読む】堂安律 「オレがオレが」を変えた森保監督の一喝日本時間25日、スイスが開催国カナダを2-1で下し、首位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。敗れたカナダは2位通過が確定、史上初の1次ラウンド突破となる。両国は歴史的に多くの移民を受け入れてきた。それぞれの国勢調査によると、スイスでは2024年、15歳以上の定住人口の41％が同国統計局の定義による「移民背景