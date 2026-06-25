進路決断を間近に控えるスタンフォード大の佐々木麟太郎（2年）にとって、アピールの場になったのか。【もっと読む】佐々木麟太郎の幼馴染が明かす“怪物の真実”日本時間24日、米アリゾナ州で行われた「MLBドラフトコンバイン」。MLB公式サイトによれば、佐々木は打撃練習で最高打球速度約186kmをマーク。約140mの特大弾を放ち、飛距離でも参加者の上位に名を連ねたという。もっとも、今回の結果がドラフトでの好条件に直結