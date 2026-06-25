「意外な掘り出し物がいましたよ」【もっと読む】広陵暴力問題で辞表提出の中井前監督に「現場に未練」の証言…“人間性は二の次”で新興校監督就任の現実味20〜22日の3日間、平塚で行われた侍ジャパン大学日本代表選考合宿をチェックしたセ・リーグのスカウトがこう言った。今秋のドラフト上位指名が確実な鈴木泰成（青学大）、渡辺和大（慶大）、米沢友翔（関大）らはともかく、このスカウトが「7月に行われる台湾のW杯や秋