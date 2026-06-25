自民から連立入りの秋波を送られている国民民主党。24日は「国旗損壊罪」法案が衆院で審議入りし、一転賛成に回り、法案の共同提出者となった国民民主からトンデモ答弁が飛び出した。【もっと読む】自民党からボロクソに言われ始めた玉木・国民民主…無理な要求ばかりで「おかわり君」「おねだりキャバ嬢」24日の内閣委員会で、中道改革連合の後藤祐一議員が「玉木代表は（国旗損壊罪について）『立法事実はない』と発言してい