移籍期間は2027年6月30日まで、7月3日以降に合流予定横浜FCは6月25日、J3の福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍をしているカズことFW三浦知良が、2026-27シーズンも同クラブへ期限付き移籍を延長することを発表した。来年は60歳を迎え、還暦Jリーガーが誕生することになる。背番号11にちなみ、11時にリリース発表される粋な対応にもなった。現在59歳のカズはブラジルのサントスFCなどでプレーしたのち、ヴェルディ川崎、イタリア