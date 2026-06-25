花田藍衣（めい＝21）が6月23日、AKB48の専属を契約解除されたことの波紋が広がっている。【もっと読む】AKB峯岸みなみの“丸刈り写真” 世界中で相次ぐ目撃情報の謎理由は、特定のファンに複数回会っていたという“私的なつながり”が発覚したため。花田自身もこれを認めたが、SNSには坊主頭になった花田が9分に及ぶ動画を掲載。謝罪と共に「過去に峯岸みなみさんが坊主にした話しをされ、AKBを続けたいなら坊主にして誠意を