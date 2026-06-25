森保ジャパンが運命の第3戦に臨む。【もっと読む】堂安律 「オレがオレが」を変えた森保監督の一喝日本時間25日、米テキサス州ダラスで全体練習を行い、同26日のスウェーデン戦に向けて最終調整を行った。冒頭15分を除き非公開で行われた。練習後、公式会見に臨んだ森保一監督（57）はこう言った。「1戦1戦勝利を目指して戦う。まずは勝利。これをチームで共有して準備を進めてきた。そのうえで1位通過か2位通過なのかを受け