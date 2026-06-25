消防によりますと福岡市西区の九州大学伊都キャンパスで25日午前、建物火災のため消防隊が出動しました。消防によりますと福岡市西区元岡の九州大学伊都キャンパスで25日午前10時半すぎ、「4階の実験室のコンセントから出火・消火器で消火済み」と通報がありました。消防隊が出動し、調査を行うということです。