フリーアナウンサーで俳優の田中みな実（39）が先輩アナにマウントを取るような発言をしてヒンシュクを買っている。【写真】田中みな実が余裕で受かる青山学院大文学部に決めたワケ 生まれ育った米国から小6で帰国して中学受験田中は、6月20日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」のゲストに来た元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香（54）が、500円のアクセサリーを身につけていることに言及