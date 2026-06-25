“Jホラーの巨匠”清水崇監督が、ミステリーの巨匠・横溝正史の代表作のひとつ「八つ墓村」を尾上松也（41=写真）主演で映画化、9月18日公開と報じられ、やはりと言うか賛否両論だ。【もっと読む】尾上松也と早乙女太一は“女形の妖艶”さがプラスに…悪役もハマる「最強の役者」はどっち？過去3回、映画化されている「八つ墓村」は、1951年版の金田一耕助役は片岡千恵蔵、77年版は渥美清、96年版は豊川悦司（64）が演じている