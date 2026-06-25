記事ポイントブルボンのひとくちルマンドシリーズに塩キャラメルアイス味が期間限定で登場粒塩の塩味がキャラメル風味クリームのまろやかな甘みを引き立てる味わい冷やして食べるとよりザクザクとした食感が楽しめる ブルボンが「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」を2026年6月23日（火）に期間限定で全国発売しました。ひとくちサイズのクレープ菓子に塩キャラメルアイスの風味を組み合わせた、夏らしい新作です。