記事ポイント食べ飲み放題スタンダードプランが3,000円(税込)からにリニューアル11種のグルメバーガー1点＋全6種スナック食べ放題＋飲み放題の構成2時間制・3時間制から選べ、職場の飲み会から家族の食事会まで対応 ヴィレッジヴァンガードダイナーは、人気の食べ飲み放題プラン「スタンダードプラン」をリニューアルし、3,000円(税込)からの新価格で提供を開始しました。物価高や外食価格の上昇が続くなかで価格を見直し、ボ