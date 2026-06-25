シュークリーム専門店ビアードパパは、7月1日より、生誕から今なお全世界を熱狂させ続ける「ゴジラ」との初のコラボレーション商品「ゴジラシュー」（税込390円）を7月限定で販売する。【写真】中からピンクのクリームがとろ〜り「ゴジラシュー」断面同店がこの夏、日本が世界に誇る「ゴジラ」と初のコラボレーションで完成させたのは、これまでのシュークリームの概念を覆す、圧倒的な存在感を放つ一品。竹炭を練り込み、特製