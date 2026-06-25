俳優の杉浦太陽が24日、自身のアメブロを更新。多忙な一日を過ごしたことを報告し、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの親子ショットを披露した。【映像】杉浦太陽の“豪邸”と話題の自宅（複数カット）2007年6月にタレントの辻希美と結婚し、3男2女の5人の子どもたちの育児に奮闘している杉浦。2022年3月には新居に引っ越したことを報告し、夫婦のSNSでは自宅についてたびたび投稿してきた。辻のYouTubeチャンネルでルームツアー