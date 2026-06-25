北中米大会、マジでリアタイするのキツい。アメリカって日本とは半日以上の時差がありますからね。 先日の日本対チュニジア戦は13時キックオフだったので、意外と日本人が見やすい時間に試合やるんだなーって思ったら、現地時間では試合終了が深夜でした。笑 私は日本代表の試合も見るのですが、夜中の2時などは見やすいけど4時や5時は中途半端でキツいです。皆さんは寝不足になったり体のリズムが狂ったりしてませ